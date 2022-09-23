МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Польские энергетические сети (PSE) объявили на вечер пятницы "период опасности" на рынке электроэнергии, говорится в сообщении оператора систем передачи электроэнергии. Жители Польши оценили готовности страны к энергокризису

"В пятницу, 23 сентября 2022 года, PSE объявил периоды опасности на рынке электроэнергии: 19-20 и 20-21 (20-21 и 21-22 мск)", — отметили представители оператора.

Поясняется, что в этот период электрогенерирующие предприятия "должны будут обеспечить соответствующий уровень мощности в системе", а предприятия, участвующие в системе DSR (система снижения спроса), должны ограничить свое потребление.

PSE уточняет, что объявление "периода опасности" связано с "отсутствием достаточного резерва в системе". Эта ситуация вызвана аварийными потерями генерирующих единиц и низкой генерацией в возобновляемых источниках энергии, особенно в вечернее время, уточнил оператор.

Отмечается, что объявление "периода опасности" "не влияет на потребителей электроэнергии, если они не участвуют в рынке электроэнергии в качестве единиц снижения спроса".