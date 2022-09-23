МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,35%, до 58 151 рубля за тонну, побив исторический рекорд, установленный накануне, свидетельствуют данные торгов. Нефть Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России при этом продолжила снижаться. Марка Аи-92 подешевела на 1,39%, до 41 530 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,1%, до 42 912 рублей за тонну.

Мазут обвалился в цене 18,91%, она составила 6 475 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 3,68%, до 18 769 рублей. Стоимость авиакеросина чуть подросла — на 0,02%, до 69 967 рублей.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.