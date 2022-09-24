ООН, 24 сен — ПРАЙМ. Венгрия никогда не согласится с возможным включением странами Запада в санкционные списки российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром", заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сиярто. Глава МИД Венгрии: Европа не обсуждает возможность снятия санкций с России

"Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок", — сказал Сиярто, находящийся с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как подчеркнул глава венгерского МИД, Будапешт рассматривает вопрос поставок энергоносителей из РФ как один из числа тех, что затрагивают суверенитет Венгрии.

"Поэтому каждый в Европе может быть уверен, что мы никогда не дадим своего согласия на введение санкций, которые поставят под угрозу наши инвестиции в ядерной сфере. Если "Росатом" окажется под ограничениями, то наш проект (строительства АЭС "Пакш" — ред.) окажется закрыт. Хотим ли мы этого? Нет. Следовательно, дадим мы свое согласие, если будет выдвинута такая инициатива? Нет", — указал Сиярто.