ООН, 24 сен — ПРАЙМ. Будапешт планирует ускорить запуск постройки двух энергоблоков в рамках проекта ПАКШ-2, реакторы должны заработать к 2030 году, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгрия не поддержала отмену вето на внешнеполитические решения в Евросоюзе

"Мы были очень рады тому, что национальный регулятор выдал окончательное разрешение на начало строительства в конце августа, что означает, что мы можем перейти от чисто подготовительного этапа к этапу строительства. Потому что мы до сих пор не отказались от своей цели, чтобы к 2030 году два новых реактора были запущены в работу", — отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что для этого начать заливать цемент в грунт следует уже в октябре следующего года или самое позднее в ноябре. Также следует иметь поэтапный план на следующий год.

"Его мы и согласуем с (главой "Росатома" — ред.) Алексеем Лихачевым в понедельник в Вене", — сказал он, добавив, потому что самые важные разрешения есть — для ловушки расплава, для "ядерного острова".

"Так что теперь мы действительно можем ускориться. И я очень хочу, чтобы процедуры были ускорены, потому что к 2030 году мы должны быть готовы", — подчеркнул он.

Помимо этого, Сийярто подчеркнул, что Венгрия призывает институты и банки ЕС не накладывать санкции на проект "Пакш-2".

"Мы удовлетворены тем, что в первом пакете санкций было очень четко сказано, что гражданское или мирное использование ядерной энергии не подпадает под режим санкций. И именно поэтому мы призываем все учреждения в Брюсселе, все банки, работающие в Европейском союзе, или национальные регулирующие органы не переусердствовать, уважать это и не пытаться создавать препятствия на пути этого проекта", — сказал глава МИД Венгрии.

"И я считаю, что те, кто пытается затормозить этот проект, те, кто пытается чинить препятствия на пути этого проекта по сути наносят удар по нашему суверенитету, потому что надежное энергоснабжение и независимость от всей этой турбулентности для нас является вопросом суверенитета", — добавил он.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.