МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке топлива и других сырьевых товаров, заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший. Венгрия не поддержала отмену вето на внешнеполитические решения в Евросоюзе

Он рассказал, что Филиппины не могут спокойно полагаться на традиционных поставщиков, а также что его страна ведет переговоры с Россией, чтобы диверсифицировать цепочку поставок продуктов питания и сельскохозяйственных товаров первой необходимости, таких как удобрения.

"Нам нужно найти новые источники топлива. Но это касается не только топлива, это касается таких вещей, как корма, удобрения и другие ресурсы, которые просто критически важны для нас", — отметил президент в интервью Bloomberg TV.

Он добавил, что Филиппины "близки" к заключению соглашения с Россией.

Маркос также коснулся вопроса санкций, введенными против России США и другими странами Запада, отметив, что руководствуется в первую очередь национальными интересами.