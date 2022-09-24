Филиппины близки к заключению торговых соглашений с Россией
Президент Маркос-младший: Филиппины "близки" к заключению соглашения с Россией о покупке топлива
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке топлива и других сырьевых товаров, заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший.
Он рассказал, что Филиппины не могут спокойно полагаться на традиционных поставщиков, а также что его страна ведет переговоры с Россией, чтобы диверсифицировать цепочку поставок продуктов питания и сельскохозяйственных товаров первой необходимости, таких как удобрения.
"Нам нужно найти новые источники топлива. Но это касается не только топлива, это касается таких вещей, как корма, удобрения и другие ресурсы, которые просто критически важны для нас", — отметил президент в интервью Bloomberg TV.
Он добавил, что Филиппины "близки" к заключению соглашения с Россией.
Маркос также коснулся вопроса санкций, введенными против России США и другими странами Запада, отметив, что руководствуется в первую очередь национальными интересами.
https://1prime.ru/energy/20220924/838236496.html
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