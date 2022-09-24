БЕРЛИН, 24 сен — ПРАЙМ. Объединение ряда организаций и профсоюзов Германии в свете энергокризиса призывает к проведению 22 октября демонстраций по всей стране, говорится в заявлении на сайте профсоюза Verdi. В ФРГ спрогнозировали сотни смертей и хаос при отключении света

Сообщается, что объединение хочет провести в ряде городов демонстрации под лозунгом "Солидарно через кризис — создать социальную защиту и прекратить ископаемую зависимость". Планируется проведение "все более громкого протеста" против "неудовлетворительной реакции" правительства ФРГ на энергетический кризис, говорится в сообщении.

Объединение, в которое среди прочих входят сам профсоюз Verdi и экологическая организация BUND, планирует сообщить более подробную информацию о запланированных демонстрациях в ближайшие недели.

Организаторы подчеркнули, что на мероприятиях будут запрещены националистические, расистские или конспирологические заявления.