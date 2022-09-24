ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. Заместитель государственного секретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями, поедет 25-28 сентября в Вену для участия в 66-й генеральной конференции МАГАТЭ, сообщили в субботу в госдепартаменте. Гендиректор МАГАТЭ представил инициативу по безопасной зоне вокруг ЗАЭС

"Заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международный посол по безопасности Бонни Дженкинс, поедет 25-28 сентября в Вену для участия в 66-й генеральной конференции МАГАТЭ", — говорится в заявлении.

"В Вене она будет участвовать в двусторонних встречах, мероприятиях, связанных с ядерной повесткой обсуждениях, напоминать о неизменной поддержке Украины со стороны США, обеспечивать продолжение поддержки усилий МАГАТЭ на Украине", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что Дженкинс поедет в Вену вместе с главой американской делегации — министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, а также замминистром энергетики по вопросам ядерной безопасности Джилл Хруби.