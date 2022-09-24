Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями поедет на встречу МАГАТЭ
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Дженкинс поедет на встречу МАГАТЭ в Вене
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ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. Заместитель государственного секретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями, поедет 25-28 сентября в Вену для участия в 66-й генеральной конференции МАГАТЭ, сообщили в субботу в госдепартаменте.
"Заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международный посол по безопасности Бонни Дженкинс, поедет 25-28 сентября в Вену для участия в 66-й генеральной конференции МАГАТЭ", — говорится в заявлении.
"В Вене она будет участвовать в двусторонних встречах, мероприятиях, связанных с ядерной повесткой обсуждениях, напоминать о неизменной поддержке Украины со стороны США, обеспечивать продолжение поддержки усилий МАГАТЭ на Украине", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что Дженкинс поедет в Вену вместе с главой американской делегации — министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, а также замминистром энергетики по вопросам ядерной безопасности Джилл Хруби.
https://1prime.ru/energy/20220924/838239093.html
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