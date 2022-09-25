ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — ПРАЙМ. Финская электросетевая компания Fingrid обновила свой ежемесячный прогноз по доступности электроэнергии зимой с учетом возможного дефицита поставок из Швеции, следует из сообщения оператора. Европе предрекли борьбу за нефть и газ на протяжении нескольких зим

Fingrid с июня выпускает ежемесячные прогнозы развития ситуации с электроэнергетикой предстоящей зимой, при этом оценивая и негативные варианты развития событий.

Впервые оператор спрогнозировал негативный сценарий с веерными отключениями в Финляндии зимой до двух часов 17 июля. Прогноз в сентябре был обновлен в связи с более длительным ремонтом четвертого реактора АЭС Рингхальс в Швеции, запуск которого перенесли с ноября на январь, сообщал ранее владелец станции — компания Vattenfall.

"Одновременные нарушения на крупных объектах по производству электроэнергии или в соединениях электропередач могут создать проблемы для достаточности электроэнергии. Особенно сложную ситуацию вызывает период сильных морозов, который одновременно затрагивает Финляндию и другие страны региона Балтийского моря. В таких случаях потребление электроэнергии является высоким, и доступность импорта электроэнергии может оказаться под угрозой", — говорится в сообщении Fingrid.

Оператор напомнил потребителям, что незначительные изменения бытовых привычек, например, снижение потребления в пиковые часы (утром в будни и ранним вечером) и увеличение потребления ночью поможет снизить нагрузку на сеть.

Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска нового, третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который на текущий момент работает в тестовом режиме, запуск ожидается в декабре. Рынок Финляндии энергодефицитен примерно на 15-20%, дефицит покрывается из Швеции. Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото" дефицит электроэнергии снизится на 10-15%.

АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза — до 9 миллиардов евро.