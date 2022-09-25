МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Читатели немецкой газеты Die Welt были шокированы еженедельным видеообращением канцлера Олафа Шольца, в котором он заявил, что цены на энергоносители должны снизиться. "Историческая авантюра" Трасс трещит по швам, пишет Bloomberg

"Тот же самый человек, который поднял цены на энергоносители благодаря своей энергетической политике, теперь требует более низких цен? После таких заявлений можно потерять дар речи!" — написал один из пользователей.

"Всего год этому правительству, и мы на пути к бедности. Целые концепции жизни <…> рассыпаются в пыль. Для чего и для кого?" — возмутился другой.

"Он вопит во весь голос против последствий своей собственной политики", — сказал третий.

"Я больше не могу его видеть", — признался один из читателей.

"Бедняга забыл, что виноват он и его политика", — с сарказмом отметил пятый.

"Сначала взвинтил цены бесполезными санкциями, а теперь требует, чтобы они снизились", — подытожили читатели.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны Запада усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.

В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.