КАИР, 25 сен — ПРАЙМ. Эмиратская компания ADNOC подписала соглашение с немецкой RWE AG на поставки сжиженного природного газа в ФРГ, сообщило агентство WAM. Власти Германии подпишут контракты по СПГ в ОАЭ

Соглашение входит в пакет документов по ускорению энергобезопасности (ESIA), подписанный в воскресенье канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайедом.

"В рамках соглашения ADNOC будет поставлять СПГ, первая поставка ожидается в конце года. Газ будет использоваться для запуска плавучего терминала СПГ в немецком Брунсбюттеле", — сообщило агентство.

Также эмиратская компания забронировала "дальнейшие поставки газа эксклюзивно для немецких клиентов в 2023 году", говорится в англоязычной версии сообщения.

Помимо этого, ADNOC будет поставлять 250 тысяч тонн дизеля ежемесячно в 2023 году, при этом в сентябре была осуществлена первая прямая поставка дизеля в ФРГ из ОАЭ. Эмиратская компания также поставит пробную партию аммиака с пониженным содержанием углерода.

Энергетическая компания Masdar в рамках соглашений будет активно искать возможности на рынках ветряной энергетики побережья Северного и Балтийского морей в ФРГ, где возможно производство до 10 тысяч гигаватт возобновляемой энергии, отмечает агентство.