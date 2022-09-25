Эмиратская компания ADNOC подписала соглашение с немецкой RWE AG о поставках СПГ, аммиака и дизеля
КАИР, 25 сен — ПРАЙМ. Эмиратская компания ADNOC подписала соглашение с немецкой RWE AG на поставки сжиженного природного газа в ФРГ, сообщило агентство WAM.
Соглашение входит в пакет документов по ускорению энергобезопасности (ESIA), подписанный в воскресенье канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайедом.
"В рамках соглашения ADNOC будет поставлять СПГ, первая поставка ожидается в конце года. Газ будет использоваться для запуска плавучего терминала СПГ в немецком Брунсбюттеле", — сообщило агентство.
Также эмиратская компания забронировала "дальнейшие поставки газа эксклюзивно для немецких клиентов в 2023 году", говорится в англоязычной версии сообщения.
Помимо этого, ADNOC будет поставлять 250 тысяч тонн дизеля ежемесячно в 2023 году, при этом в сентябре была осуществлена первая прямая поставка дизеля в ФРГ из ОАЭ. Эмиратская компания также поставит пробную партию аммиака с пониженным содержанием углерода.
Энергетическая компания Masdar в рамках соглашений будет активно искать возможности на рынках ветряной энергетики побережья Северного и Балтийского морей в ФРГ, где возможно производство до 10 тысяч гигаватт возобновляемой энергии, отмечает агентство.
https://1prime.ru/energy/20220925/838241663.html