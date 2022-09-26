МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Объемы производства электроэнергии из ветра в Европе резко снизились на прошлой неделе, свидетельствуют данные WindEurope. Российское энергетическое агентство прогнозирует увеличение экспорта газа

Согласно информации, показатель упал на 7,36 процентного пункта — до 9,99 процента в общем объеме выработки электроэнергии. Большую часть недели он находился на уровне 7-8 процентов и лишь к концу подрос до 10-14 процентов.

В то же время продолжается закачка газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, на конец газовых суток 24 сентября ПХГ были заполнены на 87,41 процента, прирост за день составил 0,3 процентного пункта. В целом в хранилищах ЕС сейчас скопилось около 94,57 миллиарда кубометров газа.

При этом прокачка российского топлива идет в ограниченном режиме. Заявки на транзит через Украину на 26 сентября по-прежнему составили 42,4 миллиона кубометров, поставки идут только через ГИС "Суджа".

Газопровод "Северный поток" приостановил работу с конца августа из-за неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая".