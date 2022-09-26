МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость заправки электромобилей в Великобритании увеличилась на 42% за четыре месяца, приблизившись к стоимости заправки бензином или дизельным топливом. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов RAC. Китай понизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

Средняя цена за использование общественных пунктов зарядки электромобилей, по данным RAC, выросла на 18,75 пенсов за кВт/ч с мая и достигла 63,29 пенсов за кВт/ч. Таким образом, водители электромобилей вынуждены платить около 18 пенсов за милю (1,6 км), в то время как водители автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями платят за милю около 19 пенсов и 21 пенса соответственно, передает Sky News.

"Зарядка в общественных пунктах по-прежнему обходится дешевле, чем заправка автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем. Однако эти цифры показывают, что разница в стоимости сокращается из-за огромного роста цен на электричество", — прокомментировал ситуацию представитель RAC Саймон Уильямс.

По информации британской автомобильной ассоциации AA, стоимость полного бака бензина в Великобритании выросла в среднем на пять фунтов стерлингов (5,5 доллара) на фоне падения курса фунта до рекордного уровня за последние 37 лет.