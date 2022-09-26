МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Стоимость заправки электромобилей в Великобритании увеличилась на 42% за четыре месяца, приблизившись к стоимости заправки бензином или дизельным топливом. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов RAC.
Средняя цена за использование общественных пунктов зарядки электромобилей, по данным RAC, выросла на 18,75 пенсов за кВт/ч с мая и достигла 63,29 пенсов за кВт/ч. Таким образом, водители электромобилей вынуждены платить около 18 пенсов за милю (1,6 км), в то время как водители автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями платят за милю около 19 пенсов и 21 пенса соответственно, передает Sky News.
"Зарядка в общественных пунктах по-прежнему обходится дешевле, чем заправка автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем. Однако эти цифры показывают, что разница в стоимости сокращается из-за огромного роста цен на электричество", — прокомментировал ситуацию представитель RAC Саймон Уильямс.
По информации британской автомобильной ассоциации AA, стоимость полного бака бензина в Великобритании выросла в среднем на пять фунтов стерлингов (5,5 доллара) на фоне падения курса фунта до рекордного уровня за последние 37 лет.
https://1prime.ru/energy/20220926/838246530.html
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