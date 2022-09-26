МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ, оставшиеся на Запорожской АЭС, констатируют нанесение ударов по Энергодару и станции со стороны Украины, заявил глава администрации города Александр Волга в эфире "Россия 24". Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями поедет на встречу МАГАТЭ

"Специалисты МАГАТЭ до сих пор находятся на Запорожской АЭС. Они констатируют факт, что по станции и по городу наносятся удары со стороны Украины", — подчеркнул он.

По словам Волги, "станция периодически подвергается ударам, близлежащие населенные пункты также находятся под ударами, в основном — в ночное время".