Эксперты МАГАТЭ фиксируют удары Киевом по ЗАЭС, сообщили власти Энергодара
Власти Энергодара заявили, что эксперты МАГАТЭ констатируют факт ударов по ЗАЭС со стороны Украины
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ, оставшиеся на Запорожской АЭС, констатируют нанесение ударов по Энергодару и станции со стороны Украины, заявил глава администрации города Александр Волга в эфире "Россия 24".
"Специалисты МАГАТЭ до сих пор находятся на Запорожской АЭС. Они констатируют факт, что по станции и по городу наносятся удары со стороны Украины", — подчеркнул он.
По словам Волги, "станция периодически подвергается ударам, близлежащие населенные пункты также находятся под ударами, в основном — в ночное время".
https://1prime.ru/energy/20220926/838246627.html
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