МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС начались и будут продолжены на этой неделе, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Эксперты МАГАТЭ фиксируют удары Киева по ЗАЭС, сообщили власти Энергодара

"На прошлой неделе у меня была возможность начать консультации с Украиной и Российской Федерацией о немедленном создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Это возможно, это должно быть сделано. Я готов продолжить эти консультации… на этой неделе. Таким образом мы можем защитить эту станцию", — сказал он в ходе выступления на открытии 66-ой ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

Ежегодная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ открылась в понедельник в Вене. Мероприятие продлится до 30 сентября, в нем принимают участие представители 175 государств — членов МАГАТЭ, в повестке — ряд тем, в том числе проблемы ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий на Украине.

По словам Гросси, ситуация на ЗАЭС неприемлема, ее разрешение требует усилий.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.