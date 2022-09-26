МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "РОСАТОМ" ПОДДЕРЖИВАЕТ УСИЛИЯ МАГАТЭ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УКРАИНЕ — ЛИХАЧЕВ

КИЕВСКИЙ РЕЖИМ СОЗДАЕТ ПРЯМЫЕ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ

ПРИСУТСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МАГАТЭ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВЕЯТЬ СПЕКУЛЯЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ НА СТАНЦИИ — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ

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