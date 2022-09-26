2022-09-26T12:51:00+03:00
2022-09-26T12:52:10+03:00
2022-09-26T12:51:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220926/838250119.html
"Росатом" поддержал усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности на ЗАЭС
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"РОСАТОМ" ПОДДЕРЖИВАЕТ УСИЛИЯ МАГАТЭ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УКРАИНЕ — ЛИХАЧЕВ КИЕВСКИЙ РЕЖИМ СОЗДАЕТ ПРЯМЫЕ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ... ПРАЙМ, 26.09.2022
энергетика, новости
https://1prime.ru/images/83795/79/837957964.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83795/79/837957964.jpg
https://1prime.ru/images/83795/79/837957963.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83795/79/837957963.jpg
https://1prime.ru/images/83795/79/837957951.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83795/79/837957951.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "РОСАТОМ" ПОДДЕРЖИВАЕТ УСИЛИЯ МАГАТЭ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УКРАИНЕ — ЛИХАЧЕВ
КИЕВСКИЙ РЕЖИМ СОЗДАЕТ ПРЯМЫЕ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ
ПРИСУТСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МАГАТЭ НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВЕЯТЬ СПЕКУЛЯЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СИТУАЦИИ НА СТАНЦИИ — ГЛАВА "РОСАТОМА" ЛИХАЧЕВ
Новость дополняется