ПАРИЖ, 26 сен — ПРАЙМ. Франция с 2023 года не будет предоставлять экспортных гарантий для новых проектов в сфере ископаемого топлива, сообщил в понедельник министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Франция планирует ограничить рост цен на газ и электричество

"Мы более не будем финансировать экспортные гарантии для любых видов ископаемого топлива. Речь идет о его добыче, переработке, транспортировке. Это значительный шаг, который призван ускорить экологические преобразования", – сообщил Ле Мэр на брифинге после заседания кабмина Франции.

По его словам, меры поддержки перестанут действовать с 1 января 2023 года.

В 2020 году Франция объявила о прещении поддержки нефтяных проектов с 2025 года и газовых проектов с 2035 года.