МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. ЕС поддержал предложения МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

"Сегодня по полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС — необходимом шаге по снижению риска ядерной аварии", — отметил глава Международного агентства по атомной энергии в Twitter.