Глава МАГАТЭ обсудил с главой "Росатома" зону безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с главой "Росатома" Лихачевым создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Сегодня по полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС — необходимом шаге по снижению риска ядерной аварии", — отметил глава Международного агентства по атомной энергии в Twitter.
https://1prime.ru/energy/20220926/838254311.html
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