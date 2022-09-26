ДОХА, 26 сен — ПРАЙМ. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби призвал к серьезному и реалистичному энергетическому переходу без поспешного отказа от углеводородов, но с увеличением инвестиций в более чистые и возобновляемые источники энергии. Ущерб в нефтяном и газовом секторе Сирии составил 107 миллиардов долларов

"Необходимо следовать более реалистичному энергетическому переходу с увеличением инвестиций в более чистые и возобновляемые источники энергии, но без поспешного отказа от традиционных углеводородов. Углеводороды не исчезнут в ближайшем будущем. Более чистые формы углеводородов с соответствующими решениями по снижению выбросов углерода являются неотъемлемой частью надежного и ответственного перехода. В этом отношении природный газ, безусловно, является самым чистым ископаемым топливом, а также столь необходимым надежным и экономичным решением проблем с перебоями подачи энергии от других источников, когда солнце не светит или ветер не дует", — сказал он на энергетической конференции в Японии, его слова приводит пресс-офис министра.

Аль-Кааби выразил поддержку "Азиатской инициативе по переходу к чистой энергетике" Японии, подтвердив важность ответственного и устойчивого перехода к энергетике, помогающего достичь устойчивого экономического роста и значительного сокращения выбросов углерода при финансовой поддержке возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и СПГ проектов.