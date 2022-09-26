МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE готовит три станции по производству электроэнергии из бурого угля к перезапуску, чтобы обеспечить достаточную мощность в зимний период, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Немецкая RWE оценила потери от прекращения импорта угля из России

"Немецкая компания RWE в понедельник сообщила, что готовит три электростанции по производству электроэнергии из бурого угля, Neurath C и Niederaussem E и F, к перезапуску в соответствии с соответствующим законом, чтобы обеспечить достаточную мощность в зимний период", — пишет агентство.

По словам представителя компании, правительство Берлина еще должно официально окончательно согласовать условия, но RWE предполагает, что перезапуск блоков может состояться в начале октября.

Кроме того, агентство добавляет, что эти станции были выбраны еще в мае, чтобы начать работу вместе с простаивающими или подлежащими закрытию мощностями, работающими на буром, каменном угле и нефти, которыми управляют RWE и другие коммунальные компании, в случае перебоев с поставками газа, что стало реальностью после начала спецоперации на Украине.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.