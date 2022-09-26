МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Чрезвычайное происшествие на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм, установлена охранная зона радиусом пять морских миль, сообщил РИА Новости оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG. "Северный поток — 2" не поможет энергобезопасности страны, заявил Хабек

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник оператор сообщил, что на нитке А "Северного потока — 2" (был заполнен техническим газом) резко упало давление. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены, идет расследование, также говорилось в сообщении.

При этом Морское управление Дании в понедельник распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток — 2" проходит юго-восточнее острова.

Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и в 2021 году было завершено, обе нитки были заполнены техническим газом. Однако немецкое правительство в феврале остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".