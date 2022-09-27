МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики азиатских стран выступили против поспешного перехода к углеродной нейтральности, отметили отсутствие единого пути к данной цели, сообщили в пресс-службе Минэнерго Узбекистана. В России запустили торги углеродными единицами

Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Соглашение подписали 175 стран, включая Россию.

Как отмечали в пресс-службе, в режиме видеоконференции состоялась вторая встреча министров Азиатского партнерства по зеленому росту. В совещании приняли участие главы Минэнерго стран Азии и Ближнего Востока. Организатором мероприятия выступило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

"Все согласились с необходимостью использования всех технологий и видов топлива для осуществления энергетического перехода к углеродной нейтральности в соответствии с энергетической ситуацией каждой страны и с тем, что поспешные переходы при отсутствии альтернативных источников энергии и решений могут привести к непредвиденным последствиям", — сказано в релизе, опубликованном на интернет-портале ведомства.

Подчеркивается, что участники встречи "разделили идею о том, что не существует единого пути к достижению углеродной нейтральности, а есть разные пути для каждой страны". В частности, различная ситуация в каждой из азиатских стран должна быть отражена в продвижении реалистичных энергетических переходов.

Стороны обратили внимание на необходимость сосредоточиться на обеспечении разнообразия источников энергии и их стабильной поставке, особенно в некоторых частях Азии, где международные сети недостаточно развиты из-за географических условий полуостровов и архипелагов и где большая часть первичной энергии зависит от морской торговли.

Кроме того, министры указали на важность немедленной мобилизации государственного и частного финансирования для достижения справедливых энергетических переходов и подтвердили важность государственного финансирования, дополняющего частное финансирование, для некоторых стран.