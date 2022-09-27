МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Глава авиационного подразделения Shell во вторник заявил, что мировой спрос на авиационное топливо, как ожидается, полностью восстановится до допандемийных уровней — 300 млн тонн в год — в следующие один-два года. Европейцам предрекли рост цен на еду и топливо

Спрос в США уже вернулся к уровням 2019 года, тогда как потребление в Европе повысилось до более чем 80% и, вероятно, полностью восстановится в следующем году. Таким мнением поделился с агентством Reuters президент Shell Aviation Ян Тошка на полях 38-й конференции Asia Pacific Petroleum Energy Conference (APPEC).

"В Азии восстановление проходит чуть более неровно, притом что рынки то открываются, то закрываются. Но основной этап восстановления, в частности в Азии, мы ожидаем в следующем году, хотя для полного возрождения рынка может потребоваться еще год", — считает он.

Поставки авиационного топлива в Европе остаются ограниченными: санкции ЕС в отношении нефтепродуктов из России, вступающие в силу 5 февраля, приведут к тому, что региону придется импортировать больше топлива из США, Китая, Индии и Ближнего Востока.

"Рынку и дальше придется покупать у перерабатывающих компаний… поставляя топливо по морю и железной дороге, и все виды сбыта теперь под более сильным давлением с учетом этих новых маршрутов торговли", — добавил он.