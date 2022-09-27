МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Ряд энергетических компаний, в числе которых BP, Chevron и Occidental Petroleum, готовятся к приближению урагана "Иэн", в том числе останавливая добычу на платформах и эвакуируя персонал в Мексиканском заливе, следует из заявлений компаний. В США выросло число действующих нефтяных и газовых буровых установок

По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), тропический ураган "Иэн" приближается к Кубе и направляется в сторону Мексиканского залива. Национальная комиссия Мексики по водным ресурсам Conagua накануне сообщала, что ураган может набрать силу до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Компания BP сообщила в релизе об остановке производства и эвакуации персонала с платформ Na Kika и Thunder Horse. На платформах добывается 130 тысяч и 250 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день, а также 550 миллионов и 200 миллионов кубических футов газа в день соответственно.

Chevron также опубликовал уведомление, в котором сообщает о начале эвакуации персонала с платформ Petronius и Blind Faith, а также закрытии этих объектов. При этом Chevron отмечает, что добыча на других объектах компании в Мексиканском заливе остается на нормальных уровнях.

Occidental Petroleum сообщил о "реализации процедур" в соответствии с имеющимися на этот случай планами. По данным агентства Reuters, компания Hess также принимает необходимые меры, Murphy Oil и Equinor не ожидают, что ураган повлияет на их операции, а Shell "внимательно следит за траекторией шторма".