ПАРИЖ, 27 сен — ПРАЙМ. Забастовка на заводах компании TotalEnergies может привести к нехватке топлива на заправках о Франции, сообщил во вторник телеканал BFMTV. Франция будет добиваться цены на газ, близкой к стоимости его производства

"Мы призываем к тому, чтобы не производилось никакой нефтехимической продукции на заводах под патронажем CGT. Зарплата части работников остается крайне низкой, необходимо повысить ее за счет прибыли компании", – сообщил представитель профсоюза Бенжаман Танж.

Сотрудники компании TotalEnergies во вторник объявили трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы на 10%. Забастовку организует профсоюз CGT.

По информации агентства AFP, из-за забастовки прекращена работа на заводах компании в коммуне Гонфревиль-л'Орше (выработка 240 тысяч баррелей в день),в коммуне Фейзин (119 тысяч баррелей в день), а также на биоперерабатывающем заводе La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг.

Транспортировка нефтепродуктов из хранилища Cote d'Opale на атлантическом побережье недалеко от Дюнкерка также приостановлена.