В Финляндии введут налог на добычу полезных ископаемых в 2024 году
В Финляндии предложили с 2024 года ввести налог на добычу полезных ископаемых в стране
Читать 1prime.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов Финляндии предложило с 2024 года ввести налог на добычу полезных ископаемых в стране, сообщает во вторник министерство.
Введение налога основывается на правительственной программе премьер-министра Санны Марин и переговорах по бюджету на 2022 и 2023 годы.
"Цель налога — учесть характер добываемых полезных ископаемых как невозобновляемых природных ресурсов и обеспечить обществу справедливую компенсацию за их использование. Налог не имеет целей по защите окружающей среды", — говорится в сообщении.
Величина и расчет налога не будет одинаковым для различных полезных ископаемых.
Налог будет распространяться на все добываемые в Финляндии полезные ископаемые, уточняется в сообщении. Налогоплательщиком данного налога будут горнодобывающие компании.
Целевые налоговые поступления составят 25 миллионов евро в год, 60% из которых пойдут в муниципалитеты, где проводится добыча, уточняет министерство.
https://1prime.ru/energy/20220927/838266501.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.