ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов Финляндии предложило с 2024 года ввести налог на добычу полезных ископаемых в стране, сообщает во вторник министерство. Финляндия готовится к перебоям в электроснабжении этой зимой

Введение налога основывается на правительственной программе премьер-министра Санны Марин и переговорах по бюджету на 2022 и 2023 годы.

"Цель налога — учесть характер добываемых полезных ископаемых как невозобновляемых природных ресурсов и обеспечить обществу справедливую компенсацию за их использование. Налог не имеет целей по защите окружающей среды", — говорится в сообщении.

Величина и расчет налога не будет одинаковым для различных полезных ископаемых.

Налог будет распространяться на все добываемые в Финляндии полезные ископаемые, уточняется в сообщении. Налогоплательщиком данного налога будут горнодобывающие компании.

Целевые налоговые поступления составят 25 миллионов евро в год, 60% из которых пойдут в муниципалитеты, где проводится добыча, уточняет министерство.