БЕЛГРАД, 27 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что продажа сербским государством контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС) компаниям группы "Газпром" в 2008 году была ошибкой, и призвала к исполнению директив ЕС в сфере энергетики. Сербия намерена стать стратегическим партнером США в энергетике

Вице-премьер во вторник участвует в 14-м нефтяном форуме Энергетического сообщества — европейского контролирующего органа — в Белграде.

"Стратегические цели в нефтяном секторе заключаются в обеспечении надежного снабжения энергией и энергоносителями, при развитии соответствующего рынка энергии через применение европейских директив. Мы делали ошибки в прошлом, прежде всего, когда в 2008 году продали нашу компанию "Газпрому", — цитирует Михайлович пресс-служба минэнерго.

Она указала, что Сербия в прошлом году утвердила законодательные рамки в области энергетики и горного дела, которыми обеспечена полная гармонизация с положениями Третьего энергетического пакета законодательства ЕС и определенными пунктами пакета ЕС "Чистая энергия для всех европейцев".

"В пятом пакете санкций ЕС против РФ благодаря исключениям, возможно беспрепятственное снабжение посредством Адриатического нефтепровода (JANAF). Шестым пакетом утверждено, что после 1 ноября мы больше не сможем получать сырую нефть российского производства, но оставлена возможность для закупок всех остальных видов сырой нефти на рынке", — отметила министр горного дела и энергетики Сербии, ранее она сообщала, что российское сырье заменит нефть из Ирака и других стран.

Сербский президент Александр Вучич заявил 14 сентября, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для добычи углеводородов российскими компаниями в Сербии невозможно поднять выше нынешних 3% без расторжения договора с компаниями группы "Газпром", что повлекло бы за собой последствия. По его словам НДПИ в размере 3% сейчас выплачивается за добычу углеводородов на территории Сербии, "которой уже почти нет", но изменение условий договора стало бы его нарушением и основанием для расторжения.

В январе 2008 года "Газпром нефть" подписала соглашение о приобретении контрольного пакета (51%) государственной компании "Нефтяная индустрия Сербии" ("НИС — Газпром нефть"), являющейся одной из крупнейших в Центральной Европе вертикально интегрированных нефтяных компаний. "Газпром нефть" в мае этого года на Белградской бирже снизила долю в НИС с 56,15% до 50%, владельцем 6,15% акций стала головная компания "Газпром". Пакет в 29,87%, принадлежит Сербии, остальное — менее крупным акционерам.

Основная деятельность компании – разведка, добыча и переработка нефти и природного газа, сбыт продуктов переработки, реализация проектов в сфере петрохимии и энергетики. В Сербии находятся нефтяные и газовые месторождения, нефтеперерабатывающий завод "Панчево", нефтебазы и сеть автозаправочных станций. По данным компании, вклад в бюджет Сербии — обязательства НИС по налогам и другим государственным доходам в 2021 году составили 217,8 миллиарда динаров (около 1,8 миллиарда евро), что на 21% больше, чем в 2020 году.

В северной части острова Крк в Адриатическом море находится порт Омишаль, где расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.