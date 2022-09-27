МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Сейсмологи из Уппсальского университета Швеции считают, что инциденты с утечкой газа на "Северных потоках" произошли из-за взрывов, а не землетрясений или оползней, передает агентство Рейтер. В районе утечек на "Северном потоке" прогремели два мощных подводных взрыва

Как полагают сейсмологи, взрывы произошли в воде. По их оценкам, второй взрыв по мощности соответствует эквиваленту в 100 килограммов динамита.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.