МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на "Северных потоках" рассматриваются как результат преднамеренных действий, передает агентство Рейтер. В районе утечек на "Северном потоке" прогремели два мощных подводных взрыва

"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во вторник, что утечки, обнаруженные в газопроводах "Северные потоки", явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайности", — говорится в сообщении агентства.

Премьер также заявила, что власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.

В то же время, как отмечает министр энергетики страны Дан Йёргенсен, по оценке властей, утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами", не произошли случайно, передает агентство.

Как сообщает Франс Пресс, министр также заявил, что утечка может длиться "как минимум неделю".