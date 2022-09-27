Датские власти назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием
Датские власти заявили, что инцидент на "Северных потоках" стал результатом преднамеренных действий
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки на "Северных потоках" рассматриваются как результат преднамеренных действий, передает агентство Рейтер.
"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во вторник, что утечки, обнаруженные в газопроводах "Северные потоки", явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайности", — говорится в сообщении агентства.
Премьер также заявила, что власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.
В то же время, как отмечает министр энергетики страны Дан Йёргенсен, по оценке властей, утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами", не произошли случайно, передает агентство.
Как сообщает Франс Пресс, министр также заявил, что утечка может длиться "как минимум неделю".
https://1prime.ru/energy/20220927/838272725.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.