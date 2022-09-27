МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Результаты реализуемой группой "Россети" в Таганроге программы "Чистое небо" оценили глава компании Андрей Рюмин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ее рабочей поездки в город.

"Чистое небо" — это комплекс работ, связанных с переносом под землю проводов линий электропередачи. Старт проекту Матвиенко дала в сентябре 2021 года.

"Самое главное, что в результате Таганрог заново открылся для нас всех. Это исторический, уникальный город со своей историей, красотой, который имеет огромный потенциал", — отметила она, ознакомившись с проектами благоустройства города.

В ходе реализации проекта энергетики демонтировали в историческом центре города 85 опор ЛЭП и проложили 10 километров нового подземного кабеля. В условиях плотной застройки все работы проводились с использованием технологии горизонтально направленного бурения. В общей сложности благоустроено 1300 квадратных метров территории. Почти 1 000 потребителей переведены на новую схему электроснабжения.