БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Страны Евросоюза в целом поддерживают предложения Еврокомиссии (ЕК) по новым мерам для смягчения ситуации из-за высоких цен на энергию, сказал РИА Новости источник в ЕС. Bloomberg: Евросоюз отложит введение лимита цен на нефть из России

"Предложение о регулировании по сокращению спроса на электроэнергию, ограничению доходов, сбору солидарности вчера обсуждалось делегациями в рабочей группе", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что новый компромиссный текст документа будет представлен на рассмотрение совета постоянных представителей стран Евросоюза при ЕС в среду.

"Регулирование в целом приветствуется делегациями (стран ЕС — ред.), обсуждения в основном касаются гибкости и совместимости с национальными мерами, но серьезных препятствий нет", — сказал источник.

"Текст будет передан в Совет по энергетике (министров стран ЕС — ред.) в пятницу для политического согласования, он будет официально принят по письменной процедуре в последующие дни", — заключил он.

Еврокомиссия 14 сентября выступила с рядом предложений по новым мерам в ответ на высокие цены на энергию в ЕС. Среди них — ограничение спроса на электричество, лимит на прибыль компаний, вырабатывающих электроэнергию из дешевых источников, так называемые взносы солидарности из сверхприбылей, полученных от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах. Дополнительные средства, полученные таким образом государствами ЕС, могут быть направленны на поддержку потребителей, в том числе, энергоёмких компаний.

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза, на котором будут обсуждаться эти предложения, назначен на пятницу, 30 сентября.