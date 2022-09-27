ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток". Bloomberg: причиной утечки на "Северном потоке" могла быть диверсия

"Мелочь, а приятно", — написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии.

"Спасибо, США", — добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".

По мнению экс-министра, авария на "Северном потоке" ухудшит переговорные позиции России. "Повреждение "Северного потока сужает пространство для маневра (президента РФ Владимира) Путина. Если он захочет возобновить поставки газа в Европу, ему придется говорить со странами, контролирующими газопроводы "Дружба" и "Ямал", — написал Сикорский. Здесь Сикорский, по-видимому, допустил ошибку, так как газ прокачивается через трубопровод "Ямал-Европа", а через трубопровод "Дружба" прокачивается нефть.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.