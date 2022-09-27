ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заподозрил Россию в намеренном повреждении газопровода "Северный поток". В районе утечек на "Северном потоке" прогремели два мощных подводных взрыва

"Это очень удивительное совпадение, что в тот самый день, когда мы с президентом (Польши) Анджеем Дудой и премьером (Дании) Метте Фредериксен открывали Балтийский газопровод (Baltic Pipe), в тот самый день кто-то совершает акт, вероятно, — я употреблю такую формулировку – саботажа", — сказал Моравецкий в эфире Польского телевидения.

"Это, вероятно, сигнал со стороны России. Мы ожидаем, чтобы подтвердились предположения. Это очень беспокоит, показывает, к каким средствам, к каким механизмам способны обращаться россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу", — добавил он.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.