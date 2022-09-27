ЦЮРИХ, 27 сен — ПРАЙМ. Дания продолжит координировать свои действия с Евросоюзом и НАТО по инциденту с утечкой газа на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", сообщил глава МИД страны Йепе Кофод. Посольство России в Дании прокомментировало инцидент на "Северных потоках"

Как заявил Кофод, правительство Дании и его союзники глубоко озабочены взрывами и утечкой газа в Балтийском море. По его словам, в таком вопросе международного уровня важно поддерживать тесный контакт для выяснения причин инцидента.

"Сегодня я разговаривал с несколькими моими коллегами-министрами иностранных дел — и мы продолжим координацию действий в ЕС и НАТО в ближайшие часы. До сих пор остается несколько неизвестных. Однако мы знаем, что эти инциденты — не случайность, а результат преднамеренных действий", — написал глава датского МИД в своем Twitter.

Он также отметил, что необходимо собрать факты и защититься от недостоверной информации.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.