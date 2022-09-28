Union Electrica: на Кубе полностью отключена подача электроэнергии из-за урагана "Иан"
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иан", сообщила кубинская Union Electrica.
"Генерация в национальной энергетической системе нулевая (страна без услуги энергоснабжения), состояние вызвано климатическими условиями. Сбой в подключениях на западе, в центральной части и на востоке. Подача будет постепенно восстановлена ночью или утром в среду", — говорится в сообщении в блоге Union Electrica в Twitter.
Тропический шторм "Иан" сформировался в Карибском море 24 сентября.
https://1prime.ru/energy/20220928/838275345.html
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