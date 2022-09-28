МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Генерирующая система Кубы полностью не функционирует после прохождения урагана "Иан", сообщила кубинская Union Electrica. Байден продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы

"Генерация в национальной энергетической системе нулевая (страна без услуги энергоснабжения), состояние вызвано климатическими условиями. Сбой в подключениях на западе, в центральной части и на востоке. Подача будет постепенно восстановлена ночью или утром в среду", — говорится в сообщении в блоге Union Electrica в Twitter.

Тропический шторм "Иан" сформировался в Карибском море 24 сентября.