ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. "Сахалинская энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") перезаключила почти все контракты на поставки СПГ с долгосрочными покупателями после перерегистрации в российскую юрисдикцию, но со спотовыми поставками есть проблемы, заявил коммерческий директор компании Андрей Охоткин. Губернатор заявил об остановке добычи нефти на проекте "Сахалин – 1"

"Переезд состоялся без потерь. Практически все процессы заканчиваем. Перезаключили почти все уже контракты с нашими долгосрочными покупателями. Да, испытываем проблемы с продажей спотовых партий, поскольку не все сегодня по политическим соображениям участвуют в наших процессах по продажам, но основной костяк остался, и мы его будем расширять", — сказал он в ходе форума "Нефть и газ Сахалина".

По его словам, наращивать покупки СПГ, в том числе российского, будут в первую очередь Индия, а также Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма, Таиланд. Он отметил, что с нефтяным флотом решены все проблемы, связанные со страховым покрытием операций, а с флотом для СПГ вопросы остаются.

"Несмотря на все эти турбулентные ситуации, мы смогли сохранить своих иностранных покупателей. Мы продолжаем продавать все, что мы производим, а производим мы много, как известно. Близко к 11,5 миллиона тонн СПГ в год", — добавил Охоткин.

Он также рассказал, что "Сахалинская энергия" предложила Минэнерго помочь проекту "Сахалин-1", который приостановил добычу нефти и газа, с реализацией непроданных объемов.

"Газ не может подавать, потому что танки нефтяные переполнены, соответственно, производство не может продолжаться. Мы предложили: давайте, может быть, мы этим займемся, мы с удовольствием подключились бы и сфокусировали непроданные объемы", — отметил директор оператора. СМИ: в Евросоюзе хотят запретить использование российского СПГ

По его словам,"Сахалинская энергия" готова стабильно обеспечивать газом регионы всю зиму. "Сахалинская энергия" готова прийти на помощь соседям и региону и обеспечить подачу газа в первую очередь на весь зимний период без перебоев, потому что вдвоем нас с "Сахалин-3", если объемы посчитать, особенно ноябрьские, декабрьские, может не хватить просто", — пояснил он.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation их доли в проекте. Shell в сентябре объявила, что не будет участвовать в новом операторе.