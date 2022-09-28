ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром" считает возможным реализовать проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) без ушедшего лицензиара — немецкой инжиниринговой компании Linde, заявил зампредседателя правления российской компании Виталий Маркелов. Цены на газ в Европе ускорили рост на фоне заявлений "Газпрома"

"Амурский газоперерабатывающий завод… В текущих условиях, которые связаны с наложением санкций… компания Linde, лицензиар этого проекта, ушёл, но тем не менее на сегодняшний день мы видим возможность реализации проекта без этой компании", — сказал Маркелов в ходе форума "Нефть и газ Сахалина".

Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. В качестве сырья он использует газ из трубопровода "Сила Сибири". Согласно проекту, завод будет производить в год 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции.

Сейчас запущены первая и вторая технологические линии, на третьей в конце мая начались предпусконаладочные работы. Всего предусмотрено шесть линий, и выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году. Инжиниринговая компания НИПИГАЗ 2 сентября сообщала, что ГПЗ построен на 86,5%. Сам Маркелов ранее в сентябре говорил, что "Газпром" планирует запустить третью линию к концу года.

Linde — один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.