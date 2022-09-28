ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. Геологоразведочные работы на двух месторождениях проекта "Сахалин-3" возобновятся в 2023 году, добыча нефти ожидается к 2030 году, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Оператор "Сахалина – 2" перезаключил почти все долгосрочные контракты

"С 2023 года компания "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) планирует возобновить геологоразведочные работы на проектах Аяшского блока, месторождениях "Нептун" и "Тритон". По прогнозам компании, первая нефть будет добыта к 2030 году в объеме 3 миллионов тонн с дальнейшим увеличением до 10 миллионов тонн нефти ежегодно", — сказал глава региона в среду на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина 2022".

Губернатор подчеркнул, что перспективы развития нефтегазовой отрасли регион связывает с проектом "Сахалин-3" компании "Газпром".

"Наша стратегическая задача — создать условия для динамичного развития этого проекта. Он предполагает обустройство и эксплуатационное бурение на Южно-Киринском месторождении. С 2025 года в рамках проекта начнется добыча газа. На первом этапе – 5 миллиардов кубометров с последующим ростом до 10 миллиардов кубометров газа", — добавил Лимаренко.