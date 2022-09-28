МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из ветра в Евросоюзе на текущей неделе сохраняется на уровне 20% в общем объеме, при этом к концу недели ожидается усиление ветра, сказано в данных ассоциации WindEurope и аналитической компании Rystad Energy. В Европе резко сократились объемы ветрогенерации

Так, в понедельник ветровые электростанции обеспечили европейцам 22,8% объема электроэнергии, а во вторник — 19,2%. При этом неделю назад показатель в среднем составил всего около десяти процентов.

"Усиление скорости ветра ожидается на континенте, особенно к концу этой недели, но эффект может быть частично снижен волатильностью газового рынка", — отметили эксперты Rystad в своем обзоре по ценам на электроэнергию в Европе.

Между тем, дополнительный повод для беспокойства газовому рынку во вторник дало заявление "Газпрома" по поводу попыток украинского "Нафтогаза" возбудить арбитражное разбирательство о неполной оплате российской компанией транзита. "Газпром" считает, что неоказанные ему услуги не должны оплачиваться, а судебные попытки "Нафтогаза" могут и вовсе подвести его под санкции России и запрет сделок.

Поставки российского "голубого топлива" в Европу через украинскую территорию с мая идет в ограниченном режиме. Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", оставив только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

Заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 28 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Показатель держится на уровне 40-43 миллионов с конца мая.