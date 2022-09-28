МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Венгрия получила второй за месяц объем топлива для атомной электростанции "Пакш" из России, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Россия и Венгрия обсудили ход строительства АЭС "Пакш – 2"

"Хотел бы поделиться хорошей новостью: мы смогли обеспечить обе сентябрьские поставки топлива", — рассказал он.

По словам министра, топливо было поставлено по воздуху. На этот раз российскому производителю пришлось выбирать более длинный маршрут через Прибалтику и Северную Европу, уточнил он.

Россия и Венгрия в конце 2014 года заключили соглашение о строительстве на единственной венгерской АЭС "Пакш" новых – пятого и шестого – энергоблоков с реакторными установками по передовому российскому проекту. Проект получил название "Пакш – 2", Москва пообещала выдать Будапешту государственный заем на сумму до десяти миллиардов евро на его реализацию. При этом общая стоимость работ оценивается в 12,5 миллиарда евро.

Венгерские власти неоднократно подчеркивали значимость атомной энергетики для обеспечения энергетической безопасности страны.

В начале недели гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили реализацию проекта на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Стороны договорились продолжать совместную работу и рассмотрели дальнейшие шаги, которые позволят продолжить строительство объектов в рамках утвержденного графика.