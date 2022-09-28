МУРМАНСК, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство Норвегии намерено получить дополнительные доходы на более чем 33 миллиарда крон (более трех миллиардов долларов) в год за счет налогов для производителей электроэнергии и рыбоводов, сообщило в среду министерство финансов. Норвегия в августе нарастила добычу жидких углеводородов

"Правительство предлагает увеличить эффективную базовую ставку налога на аренду земли для гидроэнергетики с 37% до 45% начиная с 2022 года включительно", — говорится в сообщении.

Правительство считает разумным, что большая часть дохода от гидроэнергетики пойдет в бюджет. В правительстве посчитали, что повышение базовой ставки обеспечит увеличение доходов государственного бюджета на долгие годы вперед.

"При действующих налоговых правилах доход от налога на аренду земли оценивается примерно в 53 миллиарда норвежских крон в 2022 году, что примерно на 45 миллиардов норвежских крон больше, чем в среднем за 2010-2021 годы", — говорится в сообщении. СМИ узнали о намерении властей повысить налоги для экспортеров сырья

По сообщению телекомпании NRK, премьер-министр страны Йонас Гар Стёре и министр финансов Трюгве Ведум провели пресс-конференцию, на которой сообщили о том, что правительство намерено ввести налог на аренду земли для аквакультуры и ветроэнергетики. "В то же время они повышают ставку налога на гидроэнергетику и вводят чрезвычайный налог на гидроэнергетику и энергию ветра из-за очень высоких цен на электроэнергию", — говорится в сообщении телекомпании.

Таким образом, правительство будет ежегодно увеличивать налоговые поступления примерно на 33 миллиарда норвежских крон (более трех миллиардов долларов).

"В большинстве случаев многие компании получили больше (прибыли), и они должны внести больший вклад в общее дело. Перед обществом стоят серьезные вызовы, оно нуждается в дополнительных доходах. Я хочу подчеркнуть, что мы живем в чрезвычайно сложное время", — сказал Стёре.