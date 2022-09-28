ПАРИЖ, 28 сен — ПРАЙМ. Гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне пообещал предоставить бонусы своим клиентам за снижение потребления электроэнергии, передает телеканал BFMTV. СМИ: протесты работников TotalEnergies приведут к дефициту топлива в стране

Гендиректор TotalEnergies объявил на съезде, организованном Французской ассоциацией газа, о том, что за сокращение потребления электроэнергии клиенты получат бонусы.

"Мы находимся в контакте с миллионами людей. Мы можем направить им четкое послание: "завтра пик потребления энергии ожидается между 16.00 и 18.00. Если вы снизите энергопотребление в этот промежуток времени, мы предоставим вам бонусы", — цитирует телеканал Пуянне.

Отмечается, что председатель совета директоров другой крупной энергетической компании — Engie — Жан-Пьер Кламадье не исключил принятия аналогичных мер.

"Мы рассматриваем все, что будет идти в русле положительных стимулов, а не санкций", — заявил он.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.

В целях экономии электроэнергии во Франции расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.