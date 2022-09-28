МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Австралийский штат Квинсленд опубликовал планы строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции с насосной системой, способной аккумулировать энергию, к 2035 году, сообщил портал Sky News. Банк Австралии оценил будущее процентных ставок

"Проект стоит в авангарде мировой возобновляемой энергетики. Мы знаем, что жители Квинсленда обеспокоены изменением климата, и сегодня правительство сделало решительный шаг навстречу решению этой проблемы", — заявила журналистам глава правительства Квинсленда Анастейша Палащук.

По информации Sky News, проект такой ГЭС — это часть плана Квинсленда в области реформ энергетики стоимостью 62 миллиарда долларов США.

Отмечается, что насосные гидроаккумулирующие электростанции способны "подстраиваться" под спрос на электроэнергию. Потенциальная энергия в них сохраняется и генерируется, когда это необходимо. Например, когда цены и спрос на энергию низкие, вода сохраняется в верхнем из двух резервуаров. Когда цены и спрос растут, вода сбрасывается обратно в нижний резервуар — гравитация делает большую часть работы, поэтому производство энергии дешево и эффективно.