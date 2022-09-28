БРЮССЕЛЬ, 28 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне инцидентов с "Северным потоком" заявила, что любое действие против европейской энергетической инфраструктуры встретит единый ответ стран ЕС. МИД призвал Байдена к ответу из-за угроз в адрес "Северного потока"

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

"Со стороны Еврокомиссии хочу сказать, что ЕК находится в контакте со странами-членами ЕС, мы поддержим любое расследование. Любое преднамеренное действие в отношении европейской энергетической инфраструктуры полностью неприемлемо и будет встречено твердым и единым ответом", — сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.