ЕС пообещал ответ на действия против своей энергетической инфраструктуры
Евросоюз пообещал единый ответ на действия против энергетической инфраструктуры союза
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне инцидентов с "Северным потоком" заявила, что любое действие против европейской энергетической инфраструктуры встретит единый ответ стран ЕС.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
"Со стороны Еврокомиссии хочу сказать, что ЕК находится в контакте со странами-членами ЕС, мы поддержим любое расследование. Любое преднамеренное действие в отношении европейской энергетической инфраструктуры полностью неприемлемо и будет встречено твердым и единым ответом", — сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
https://1prime.ru/energy/20220928/838284473.html
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