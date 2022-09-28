МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружившие над акваторией, где пролегают газопроводы, следует из данных Flightradar24. В России инициировали возбуждение дела о терроризме на "Северных потоках"

В частности, в начале месяца вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk барражировал над местом залегания трубопроводов в Балтийском море у Борнхольма три дня подряд — 1, 2 и 3 сентября.

На Flightradar24 он показан как неопознанное воздушное судно, даже без иконки вертолета, однако 24-битный код ИКАО, указанный в описании, позволяет однозначно установить модель — Sikorsky MH-60R Seahawk, — а также его принадлежность к американским ВС. Данный код проверяется через открытые ресурсы, собирающие данные о военных летательных аппаратах.

Причем американский вертолет, судя по траекториям на Flightradar24, вылетал в район барражирования над "Северными потоками" из польского Гданьска.

Любопытно, что 2 сентября практически параллельно с американскими военными в районе острова Борнхольм выполнял полет военный вертолет NH90 Голландских военно-морских сил, вероятно, наблюдавший за деятельностью американцев.

Вертолеты США, следует из информации Flightradar24, также выполняли полеты над ветками российских газопроводов 10 сентября и 19 сентября. В ночь с 22 на 23 сентября и с 25 на 26 сентября военные летчики США на вертолетах Sikorsky MH-60R Seahawk продолжительное время находились в воздухе рядом с районом будущей утечки.

Во всех случаях траектории американских военных говорят о наблюдательных полетах или барражировании с иными целями над конкретным участком акватории. Особенно запутанные треки у вертолетов, которые совершили вылеты в ночь 22-23 и 25-26 сентября.

В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.