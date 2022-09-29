КИШИНЕВ, 29 сен — ПРАЙМ. Жители Молдавии еще не осознали, насколько серьезными проблемами им грозит энергокризис, поскольку он ударит не только по самым бедным, справиться со счетами будет сложно даже среднему классу со стабильным заработком, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. Немецкие власти потратят 200 миллиардов евро на сдерживание цен на газ

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии 23 сентября утвердило новый тариф на газ, который вступит в силу с 1 октября. Для бытовых потребителей тариф вырос на 27,3%, до 1 395 долларов за тысячу кубометров. Одновременно с этим вырос тариф на теплоэнергию — на 32%, до 146 долларов за гигакалорию.

"Мы столкнулись с экономической дестабилизацией, неопределенностью в вопросе энергобезопасности, а также политической дестабилизации на фоне проблем в экономике, но пока не пришли новые счета — люди только подозревают, что дела плохи. По моему мнению, больше всего пострадает городское население с доходом выше среднего, у которого есть индивидуальное отопление", — заявил Ионицэ в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что за последние десять лет 70 000 семей в одном лишь Кишиневе купили новые квартиры и имеют исключительно газовое отопление. Они, по его словам, и пострадают больше всего, потому что эти граждане точно не входят в программу государственной помощи. Для этих людей счета за газ вырастут очень резко — с 75 до 500 евро. Но это не значит, что жителям сел придется легче, указал Ионицэ.

"Шестьдесят процентов самых бедных людей потребляют дрова: которые стоят уже 170 евро за кубометр. Правительство говорит, что будет продавать дрова социально уязвимым гражданам по 35 евро, вместе с доставкой придется заплатить уже 60 евро, что тоже является высокой ценой, особенно для пенсионеров", — объясняет эксперт.

По словам Ионицэ, ситуация вокруг Молдавии в экономическом плане лишь усложняется, поскольку "газовая война" Европы и России до сих пор обходила страну стороной, отражаясь на республике лишь высокой ценой.

"Сейчас это напряжение создает более сложную ситуацию, мне кажется, что преодоление этой зимы будет сложнее, чем нам казалось месяц назад. Нас четко информировали, что с 1 октября у нас могут быть сложности с получением газа, в этом есть и наша вина, поскольку мы взяли на себя обязательства и не выполнили их", — подытожил он.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, поскольку "Газпром" не подтвердили, что продолжит поставки после 1 октября. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.