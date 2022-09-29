ВАРШАВА, 29 сен — ПРАЙМ. Польша ввела санкции в отношении компании "Газпром экспорт", включая замораживание всех активов, сообщает министерство внутренних дел и администрации республики.

МВД Польши в четверг обновило список подсанкционных компаний и физических лиц. В него включено "ООО "Газпром экспорт" со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, Российская Федерация".

Поясняется, что санкции включают в себя "замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов".

Весной текущего года Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк", "Акрон", "Фосагро", Go Sport, Лаборатория Касперского, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг.