ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. США не станут гадать о том, кто несет ответственность за "аварию" на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин. В сухом остатке: кто первый падет в Европе без российского газа

"Что касается ущерба, который был причинен трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счет существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло", — сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой.

В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".