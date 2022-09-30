СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Диверсия на нитках "Северного потока" выгодна только США, так как они смогут поставлять в страны ЕС сжиженный газ в больших объемах и диктовать свою ценовую политику, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Пентагон: США не станут гадать, кто виноват в "аварии" на "Северном потоке"

"Виновных в диверсии на газопроводах предстоит еще установить. А пока очевидно, что вывод их из строя выгоден только одной стране — США, которые давно стараются поработить и сделать ручными страны Евросоюза, посадив их на энергетическую иглу от поставок сжиженного газа. Теперь США могут диктовать свою ценовую политику, продавая свой грязный газ в три дорого", — сказал депутат РИА Новости.

Шеремет считает, что странам ЕС, и прежде всего Германии, следует вспомнить о чувстве собственного достоинства и перестать вести себя, как вассал и мальчик на побегушках у американцев.

"Диверсии на газопроводах — это не столько попытка навредить России, сколько чье-то желание поставить в энергетическую зависимость и безысходность страны Евросоюза и атака прежде всего на экономику Германии, промышленность которой сильно зависит о поставок дешевого российского газа", — пояснил он.