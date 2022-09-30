МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США — это главный получатель выгоды от взрывов на "Северных потоках", заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Патрушев считает превосходство основной целью англосаксов

"Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", — сказал он в ходе совещания глав спецслужб стран СНГ в Москве.

Патрушев напомнил, что уже имела место подобная ситуация с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа в октябре 1983 года.

Секретарь Совбеза считает необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления.