Патрушев назвал основным получателем выгоды от ЧП на "Северных потоках" США
Патрушев: взрывы на "Северных потоках" выгодны прежде всего США
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США — это главный получатель выгоды от взрывов на "Северных потоках", заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", — сказал он в ходе совещания глав спецслужб стран СНГ в Москве.
Патрушев напомнил, что уже имела место подобная ситуация с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа в октябре 1983 года.
Секретарь Совбеза считает необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления.
https://1prime.ru/energy/20220930/838308256.html
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