МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В ЕС уже девять государств заполнили своих хранилища газа (ПХГ) более чем на 90%, в это число вошли Италия и Нидерланды. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Запасы газа в ПХГ Италии превысили отметку в 90% по итогам газовых суток 27 сентября, а по данным на конец газовых суток 28 сентября, хранилища в Италии заполнены на 90,25%. Аналогичная динамика наблюдалась в Нидерландах, где, по данным на 28 сентября, ПХГ заполнены на 90,66%.

В целом ПХГ Европы заполнены на 88,25%, прибавив за газовые сутки 28 сентября 0,18 процентного пункта. Всего в них около 95,54 миллиарда кубометров газа. Общую отметку 90% ПХГ Европы, при сохранении текущих темпов закачки, преодолеют на следующей неделе, согласно расчетам РИА Новости.

Целевой же уровень в 80%, который нужно было достичь к 1 ноября, по-прежнему превысили пока 14 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ. Речь идет о Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании и Швеции. Однако емкость хранилищ в каждой из них неравномерная.

Более того, всего в ЕС 27 государств, а газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает "Газпром".

Между тем, поставки российского газа в Европу остаются ограниченными. Более того, мощности трубопроводной системы "Северных потоков" из-за утечек, возникших, по мнению России, в результате терактов, теперь полностью выбыли на неопределенный срок.

"Хотя расследование причин повреждения трубопровода ("Северный поток" — ред.) продолжается, почти гарантированное прекращение поставок неизбежно повлияет на предложение газа в Европе этой зимой, но еще большее беспокойство вызывает влияние ситуации на запасы газа в хранилищах перед следующей зимой" — отмечают эксперты аналитической Rystad Energy.